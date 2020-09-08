«ВСМПО-Ависма» требует у экс-гендиректора Михаила Воеводина четыре миллиарда рублей

«ВСМПО-Ависма» требует у экс-гендиректора Михаила Воеводина четыре миллиарда рублей

Сегодня, 15:20ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
«ВСМПО-Ависма» оценила ущерб, причиненный экс-гендиректором Михаилов Воеводиным в 4,07 миллиарда рублей. Иск был подан 4 сентября, согласно данным регионального Арбитражного суда.

Корпорация ссылается на данные картотеки регионального Арбитражного суда.

Михаил Воеводин занимал должность генерального директора корпорации более десяти лет, с 2009 года и до мая 2020 года.

За текущий год «ВСМПО-Ависма» снизила план по выпуску продукции на 32%, в связи с экономическим кризисом. В первом полугодии прибыль корпорации снизилась в 2,5 тысячи раз по сравнению с тем же периодом за прошлый год. За первые три месяца 2020 года "ВСМПО-Ависма" отчиталось об убытках на 8,1 миллиарда рублей.

Related news:
судискВСМПО-АВИСМА
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Износ котельной 100%. Жители Новоасбеста со страхом ждут наступления холодов
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы