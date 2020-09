«ВСМПО-Ависма» требует у экс-гендиректора Михаила Воеводина четыре миллиарда рублей

«ВСМПО-Ависма» оценила ущерб, причиненный экс-гендиректором Михаилов Воеводиным в 4,07 миллиарда рублей. Иск был подан 4 сентября, согласно данным регионального Арбитражного суда.

Корпорация ссылается на данные картотеки регионального Арбитражного суда. Михаил Воеводин занимал должность генерального директора корпорации более десяти лет, с 2009 года и до мая 2020 года. За текущий год «ВСМПО-Ависма» снизила план по выпуску продукции на 32%, в связи с экономическим кризисом. В первом полугодии прибыль корпорации снизилась в 2,5 тысячи раз по сравнению с тем же периодом за прошлый год. За первые три месяца 2020 года "ВСМПО-Ависма" отчиталось об убытках на 8,1 миллиарда рублей. Экс-работники «ВСМПО-Ависма» пожаловались на руководство Путину

