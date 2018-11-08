Благоустройство дворов на ВМЗ в Нижнем Тагиле выходит на финишную прямую

На ВМЗ завершается благоустройство дворов на ул. Выйская и В.Черепанова. Так, во дворе на ул. В.Черепанова, 40 – Выйская, 27 в рамках благоустройства оборудована просторная парковка. Раньше машины парковались рядом с детской площадкой, сейчас площадь для парковочных мест расширена.

Вот чего больше всего ждал, так это нормальную парковку. Раньше машины парковали так, что порой во двор заехать вечером нельзя было. Сейчас – все отлично,сказал местный житель.

Помимо парковки во дворе были установлены опоры освещения, что также порадовало местных жителей.

По вечерам тьма кромешная была, а теперь двор станет светлым и безопасным,рассказала тагильчанка Юлия.

Также все въезды и тротуары во дворе были заасфальтированы.

На свободных территориях будут высажены многолетние растения и газоны.

Во дворе огорожены палисадники.

Сейчас идет благоустройство детской площадки.

Во дворе домов В.Черепанова, 44, 46 – Выйская, 31 также благоустройство вышло на финишную прямую, там появились две просторные парковки. Одна у дома №31.

А вторая у дома №46.

Во дворе также установлены опоры освещения, свободная территория будет засажена растениями.

Площадь двора заметно расширилась. Там появится площадка для воркаута, а напротив нее – детская площадка.

Старая коробка, в которой местные ребята играли в футбол, будет замена на баскетбольный корт, который с двух сторон будет освещаться фонарями, что позволит ребятам заниматься спортом даже в вечернее время.

Все тротуары и въезды во двор заасфальтированы, оборудована ливневая канализация.

Подрядчик благоустроил не только дворы, но и территорию вокруг домов.