Благоустройство дворов на ВМЗ в Нижнем Тагиле выходит на финишную прямую
В Нижнем Тагиле завершаются работы по благоустройству дворов на ВМЗ. Основной массив работ выполнен, подрядчику остается установить детские и спортивные площадки.
На ВМЗ завершается благоустройство дворов на ул. Выйская и В.Черепанова. Так, во дворе на ул. В.Черепанова, 40 – Выйская, 27 в рамках благоустройства оборудована просторная парковка. Раньше машины парковались рядом с детской площадкой, сейчас площадь для парковочных мест расширена.
Вот чего больше всего ждал, так это нормальную парковку. Раньше машины парковали так, что порой во двор заехать вечером нельзя было. Сейчас – все отлично,сказал местный житель.
Помимо парковки во дворе были установлены опоры освещения, что также порадовало местных жителей.
По вечерам тьма кромешная была, а теперь двор станет светлым и безопасным,рассказала тагильчанка Юлия.
Также все въезды и тротуары во дворе были заасфальтированы.
На свободных территориях будут высажены многолетние растения и газоны.
Во дворе огорожены палисадники.
Сейчас идет благоустройство детской площадки.
Во дворе домов В.Черепанова, 44, 46 – Выйская, 31 также благоустройство вышло на финишную прямую, там появились две просторные парковки. Одна у дома №31.
А вторая у дома №46.
Во дворе также установлены опоры освещения, свободная территория будет засажена растениями.
Площадь двора заметно расширилась. Там появится площадка для воркаута, а напротив нее – детская площадка.
Старая коробка, в которой местные ребята играли в футбол, будет замена на баскетбольный корт, который с двух сторон будет освещаться фонарями, что позволит ребятам заниматься спортом даже в вечернее время.
Все тротуары и въезды во двор заасфальтированы, оборудована ливневая канализация.
Подрядчик благоустроил не только дворы, но и территорию вокруг домов.
Есть, конечно, недочеты, но не хочу о них, в целом впечатление от результата приятное. Ждем детскую площадку, ну и теперь уже весны, чтобы все облагородить до конца, довести проектный замысел до завершения,говорит местная жительница.