В Нижнем Тагиле планируется внедрить на перекрестках разметку по диагонали

Мы рассматриваем внедрение таких пилотных перекрестков в 2021 году. Как вариант, это может быть перекресток улиц Победы и Пархоменко. Там был капремонт, поэтому это можно сделать с минимальными затратами,рассказал редакции TagilCity.ru замглавы администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.