В Нижнем Тагиле планируется внедрить на перекрестках разметку по диагонали

В Нижнем Тагиле в 2021 году на дорогах планируется внедрить диагональные пешеходные переходы.

Для того, чтобы разрешить движение пешеходам по диагонали, необходимо переоборудовать перекрестки: поставить знаки, соответствующие Госту, поставить ограждения на выходах. Мы рассматриваем внедрение таких пилотных перекрестков в 2021 году. Как вариант, это может быть перекресток улиц Победы и Пархоменко. Там был капремонт, поэтому это можно сделать с минимальными затратами,рассказал редакции TagilCity.ru замглавы администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов. Он отметил, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» ведется внедрение интеллектуальной транспортной системы в городах, где население составляет свыше 300 тысяч человек. Напомним, в 2020 году в Нижнем Тагиле был реализован начальный этап автоматической системы управления дорожного движения. В рамках программы был переоборудован трехфазными светофорами 21 перекресток. Будет ли идеальной для жителей интеллектуальная транспортная система в Нижнем Тагиле?

