Фирму уральского депутата оштрафовали на ₽3 млн за массовую гибель пчел

Фирму уральского депутата оштрафовали на ₽3 млн за массовую гибель пчел
Фирму уральского депутата оштрафовали на ₽3 млн за массовую гибель пчел
Сегодня, 14:23ОбществоФото: 1MI

Компанию уральского депутата оштрафовали на ₽3 млн за гибель пчел

ООО «Агропромышленная фирма Луч», генеральным директором которого является депутат Николай Зверев, оштрафовали на 2,72 млн рублей. Соответствующее решение вынесено в Шалинском райсуде Свердловской области.

Компания уральского парламентария признана виновной в массовой гибели пчел, которые принадлежали пасечникам из населенного пункта Платоново, пишет Znak.

Истцов было 15, и в пользу каждого из них суд взыскал от 37 тысяч до 370 тысяч рублей — суммы зависели от понесенного пасечниками ущерба, а также от размеров госпошлин и прочих издержек.

Напомним, история началась в июне прошлого года. Свердловские пчеловоды пожаловались на гибель всех пчелиных семей, уточнив, что речь идет о нескольких миллионах насекомых. Причиной они назвали ядохимикаты, которыми были обработаны поля.

По результатам проведенной экспертизы выяснилось, что специалисты «Агропромышленной фирмы Луч» применяли инсектицид фипронил. Его действующее вещество борется с вредителями из отрядов жесткокрылых и прямокрылых, а также с насекомыми, обитающими в почве. Однако, препарат входит в первый и третий классы опасности для пчел, подчеркнули эксперты.

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