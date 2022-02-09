Фирму уральского депутата оштрафовали на ₽3 млн за массовую гибель пчел

Компания уральского парламентария признана виновной в массовой гибели пчел, которые принадлежали пасечникам из населенного пункта Платоново, пишет Znak.
Истцов было 15, и в пользу каждого из них суд взыскал от 37 тысяч до 370 тысяч рублей — суммы зависели от понесенного пасечниками ущерба, а также от размеров госпошлин и прочих издержек.
Напомним, история началась в июне прошлого года. Свердловские пчеловоды пожаловались на гибель всех пчелиных семей, уточнив, что речь идет о нескольких миллионах насекомых. Причиной они назвали ядохимикаты, которыми были обработаны поля.
По результатам проведенной экспертизы выяснилось, что специалисты «Агропромышленной фирмы Луч» применяли инсектицид фипронил. Его действующее вещество борется с вредителями из отрядов жесткокрылых и прямокрылых, а также с насекомыми, обитающими в почве. Однако, препарат входит в первый и третий классы опасности для пчел, подчеркнули эксперты.