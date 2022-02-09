Фирму уральского депутата оштрафовали на ₽3 млн за массовую гибель пчел

По результатам проведенной экспертизы выяснилось, что специалисты «Агропромышленной фирмы Луч» применяли инсектицид фипронил. Его действующее вещество борется с вредителями из отрядов жесткокрылых и прямокрылых, а также с насекомыми, обитающими в почве. Однако, препарат входит в первый и третий классы опасности для пчел, подчеркнули эксперты.