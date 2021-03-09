Автограф писателя Крапивина продается в Нижнем Тагиле за один миллион рублей

Художник рисунка — Евгения Стерлигова, создатель иллюстраций книг Крапивина. Продавец отмечает, что был лично знаком с Владиславом и картинка подарена ему самим писателем, а полученные за продажу автографа деньги, пойдут на благотворительность, сообщает Znak.com.