Автограф писателя Крапивина продается в Нижнем Тагиле за один миллион рублей

Автограф писателя Крапивина продается в Нижнем Тагиле за один миллион рублей

Сегодня, 16:06ОбществоФото: pixabay.com
Объявление о продаже автографа Владислава Крапивина размещено на сайте «Авито» в Нижнем Тагиле.

Уральский писатель Владислав Крапивин оставил автограф на картинке, где изображены герои его повести «Удивительный Чип». Персонажами рассказа стали лягушонок Чип и мальчик. Подпись автора гласит: «от Чипа и его автора — Владислава Крапивина».

Художник рисунка Евгения Стерлигова, создатель иллюстраций книг Крапивина. Продавец отмечает, что был лично знаком с Владиславом и картинка подарена ему самим писателем, а полученные за продажу автографа деньги, пойдут на благотворительность, сообщает Znak.com.

Напомним, после продолжительной болезни на 81-м году жизни скончался екатеринбургский писатель Владислав Крапивин. В Тюмени граждане попросили назвать безыменный сквер именем свердловского писателя Владислава Крапивина.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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деньгиблаготворительностьавтографВладислав Крапивин
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