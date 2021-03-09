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ТСЖ выплатит 50 тысяч родителям порезавшегося об забор ребенка из Нижнего Тагила

Родители ребенка, который в августе 2020 года порезал пальцы об забор у дома на улице Молодежная, заключили мировое соглашение с ТСЖ. Согласно ему, ТСЖ выплатит компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Как было установлено, трехлетний ребенок упал на металлический забор из необработанного металлического штакетника. Это привело к тому, что он травмировал руку и был госпитализирован в детская городскую больницу. Там он находился на лечении в течение недели.

ТСЖ «МКД 24А» осуществляется управление домом, к которому относится забор, поэтому теперь управляющая компания должна выплатить законному представителю мальчика 50 тысяч рублей.

Напомним, изначально родители требовали с ТСЖ 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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