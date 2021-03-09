ТСЖ выплатит 50 тысяч родителям порезавшегося об забор ребенка из Нижнего Тагила

Сегодня, 21:58ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Как было установлено, трехлетний ребенок упал на металлический забор из необработанного металлического штакетника. Это привело к тому, что он травмировал руку и был госпитализирован в детская городскую больницу. Там он находился на лечении в течение недели.
ТСЖ «МКД 24А» осуществляется управление домом, к которому относится забор, поэтому теперь управляющая компания должна выплатить законному представителю мальчика 50 тысяч рублей.
Напомним, изначально родители требовали с ТСЖ 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.