Инфодетокс или как справиться с тревожностью из-за новостей про Украину

Говорят, что профессиональные спасатели в экстренных обстоятельствах советуют найти того, кто нуждается в твоей помощи. Это помогает собраться: если от тебя зависит жизнь другого человека, то сами собой появляются силы и мотивация для выживания. Не знаю, точно ли так, но помогая тому, кто в этом нуждается, мы помогаем прежде всего себе. Мы понимаем, что наши проблемы не такие уж и страшные, а вместе можно вообще что угодно преодолеть. Апостол Павел об этом учит так: «носите тяготы друг друга и так исполните закон Христов».