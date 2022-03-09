Инфодетокс или как справиться с тревожностью из-за новостей про Украину

Выключите телевизор, перестаньте обновлять новостную ленту в телефоне, советует тагильский психолог Татьяна Зайцева. В курсе событий оставаться, бесспорно, нужно, но не посвящать этому весь день. Это погубит душевное равновесие, особенно у впечатлительных людей.
Беспрерывный поток информации, особенно тревожной, может довести человека до приступа паники. Нечто похожее было в начале пандемии коронавируса, когда новости были противоречивые, иногда недостоверные, но всегда усиливающие тревогу. Если вы хотите быть в курсе повестки, то тогда все-таки ограничьте время на просмотр информации, например, до двух раз в день по 15 минут. Этого вполне будет достаточно,рассказала TagilCity.ru психолог Татьяна Зайцева.
Иначе, считает специалист, будет интоксикация новостями, которая весьма разрушительна.
Всегда хочется доказать свою точку зрения, особенно если она противоположна чужой. Но это может стать разрушительным для психики, особенно сейчас. Если же хочется с кем-то обсудить ситуацию или отрефлексировать происходящие, то лучше сделать с людьми из близкого окружения, где есть взаимопонимание и уважение к другому мнению.
Подобное обсуждение в соцсетях приведет только к ругани и взаимным оскорблениям. А это лишь усугубит стрессовое состояние,считает Татьяна Зайцева.
В тревожной ситуации специалисты советуют обратить внимание на тех, кто рядом и кому требуется помощь или поддержка.
В этом случае собственные эмоции уходят на второй план. И человек таким образом помогает не только другому, но и себе,рассказала психолог.
Такого же мнения придерживается и тагильский священник Андрей Брагин:
Говорят, что профессиональные спасатели в экстренных обстоятельствах советуют найти того, кто нуждается в твоей помощи. Это помогает собраться: если от тебя зависит жизнь другого человека, то сами собой появляются силы и мотивация для выживания. Не знаю, точно ли так, но помогая тому, кто в этом нуждается, мы помогаем прежде всего себе. Мы понимаем, что наши проблемы не такие уж и страшные, а вместе можно вообще что угодно преодолеть. Апостол Павел об этом учит так: «носите тяготы друг друга и так исполните закон Христов».
У каждого свой рецепт душевного равновесия. Кто-то забывает обо всем в компании друзей или проводя время с семьей. Кто-то погружается в любимое хобби, забывая обо всем, а некоторые наоборот ищут себя в чем-то непривычно новом.
Главное не зацикливаться на негативе. Не зря говорят, что мысли материальны. Ищите хорошее вокруг себя, его намного больше, чем плохого,считает психолог.
Кроме того, найти себя можно в медитациях, йоге или других духовных практиках. Главное в этом случае, соблюдать некоторую осторожность, так как эмоционально уязвимый человек может с легкостью попасть в секту. А верующему человеку, не важно какой религии, может помочь молитва.
Рисуйте, играйте с детьми, проводите время с любимыми, гуляйте, смотрите любимые фильмы, медитируйте,советует Татьяна Зайцева.
Отвлечься от плохих мыслей и тревожности помогают занятия спортом или любая физическая активность. Не зря говорят, что в здоровом теле — здоровый дух. Это не обязательно должны быть ежедневные пробежки или занятия в тренажерном зале. Достаточно прогулки на свежем воздухе в том месте, которое приносит душевный комфорт.
Некоторым же людям, наоборот, для восстановления эмоционального равновесия нужен покой и одиночество — подольше поспать или провести целый день за просмотром сериала или чтением книги.
Не нужно заставлять себя заниматься физической активностью, если на самом деле этого не хочется. Стоит прислушаться к своему внутреннему «я», задать себе вопрос — чего я сейчас хочу? Что сделает меня счастливее?рассказала психолог.
Редакция TagilCity.ru в свою очередь присоединятся к советам экспертов и желает тагильчанам не потерять себя в потоке тревожных новостей, сохранить душевное и эмоциональное равновесие, а также найти вокруг себя и в себе побольше хорошего.