Инфодетокс или как справиться с тревожностью из-за новостей про Украину

Инфодетокс или как справиться с тревожностью из-за новостей про Украину
Инфодетокс или как справиться с тревожностью из-за новостей про Украину
Сегодня, 10:11ОбществоФото: pixabay.com
Растущий поток новостей о ситуации на Украине и Донбассе вызывает у людей целый букет эмоций и чаще всего вовсе не положительных. Растет тревожность и общий душевный дискомфорт. Редакция TagilCity.ru собрала для тагильчан советы, как снизить уровень стресса в непростое для мира время.

Совет 1. Ограничить поток новостей

Выключите телевизор, перестаньте обновлять новостную ленту в телефоне, советует тагильский психолог Татьяна Зайцева. В курсе событий оставаться, бесспорно, нужно, но не посвящать этому весь день. Это погубит душевное равновесие, особенно у впечатлительных людей.

Беспрерывный поток информации, особенно тревожной, может довести человека до приступа паники. Нечто похожее было в начале пандемии коронавируса, когда новости были противоречивые, иногда недостоверные, но всегда усиливающие тревогу. Если вы хотите быть в курсе повестки, то тогда все-таки ограничьте время на просмотр информации, например, до двух раз в день по 15 минут. Этого вполне будет достаточно,рассказала TagilCity.ru психолог Татьяна Зайцева.

Иначе, считает специалист, будет интоксикация новостями, которая весьма разрушительна.

Фото:pixabay.com

Совет 2. Не обсуждать тревожные новости

Всегда хочется доказать свою точку зрения, особенно если она противоположна чужой. Но это может стать разрушительным для психики, особенно сейчас. Если же хочется с кем-то обсудить ситуацию или отрефлексировать происходящие, то лучше сделать с людьми из близкого окружения, где есть взаимопонимание и уважение к другому мнению.

Подобное обсуждение в соцсетях приведет только к ругани и взаимным оскорблениям. А это лишь усугубит стрессовое состояние,считает Татьяна Зайцева.

Фото:pixabay.com

Совет 3. Помогать другим

В тревожной ситуации специалисты советуют обратить внимание на тех, кто рядом и кому требуется помощь или поддержка.

В этом случае собственные эмоции уходят на второй план. И человек таким образом помогает не только другому, но и себе,рассказала психолог.

Такого же мнения придерживается и тагильский священник Андрей Брагин:

Говорят, что профессиональные спасатели в экстренных обстоятельствах советуют найти того, кто нуждается в твоей помощи. Это помогает собраться: если от тебя зависит жизнь другого человека, то сами собой появляются силы и мотивация для выживания. Не знаю, точно ли так, но помогая тому, кто в этом нуждается, мы помогаем прежде всего себе. Мы понимаем, что наши проблемы не такие уж и страшные, а вместе можно вообще что угодно преодолеть. Апостол Павел об этом учит так: «носите тяготы друг друга и так исполните закон Христов».

Фото:pixabay.com

Совет 4. Найти то, что приводит в равновесие

У каждого свой рецепт душевного равновесия. Кто-то забывает обо всем в компании друзей или проводя время с семьей. Кто-то погружается в любимое хобби, забывая обо всем, а некоторые наоборот ищут себя в чем-то непривычно новом.

Главное не зацикливаться на негативе. Не зря говорят, что мысли материальны. Ищите хорошее вокруг себя, его намного больше, чем плохого,считает психолог.

Кроме того, найти себя можно в медитациях, йоге или других духовных практиках. Главное в этом случае, соблюдать некоторую осторожность, так как эмоционально уязвимый человек может с легкостью попасть в секту. А верующему человеку, не важно какой религии, может помочь молитва.

Рисуйте, играйте с детьми, проводите время с любимыми, гуляйте, смотрите любимые фильмы, медитируйте,советует Татьяна Зайцева.

Фото:pixabay.com

Совет 5. Заняться физической активностью

Отвлечься от плохих мыслей и тревожности помогают занятия спортом или любая физическая активность. Не зря говорят, что в здоровом теле — здоровый дух. Это не обязательно должны быть ежедневные пробежки или занятия в тренажерном зале. Достаточно прогулки на свежем воздухе в том месте, которое приносит душевный комфорт.

Некоторым же людям, наоборот, для восстановления эмоционального равновесия нужен покой и одиночество — подольше поспать или провести целый день за просмотром сериала или чтением книги.

Не нужно заставлять себя заниматься физической активностью, если на самом деле этого не хочется. Стоит прислушаться к своему внутреннему «я», задать себе вопрос — чего я сейчас хочу? Что сделает меня счастливее?рассказала психолог.

Фото:pixabay.com

Редакция TagilCity.ru в свою очередь присоединятся к советам экспертов и желает тагильчанам не потерять себя в потоке тревожных новостей, сохранить душевное и эмоциональное равновесие, а также найти вокруг себя и в себе побольше хорошего.

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