Застрявшую в вентиляционном канале кошку в Уфе спасли волонтеры из Екатеринбурга

Застрявшую в вентиляционном канале кошку в Уфе спасли волонтеры из Екатеринбурга
Застрявшую в вентиляционном канале кошку в Уфе спасли волонтеры из Екатеринбурга
Сегодня, 12:15ОбществоФото: группа "ЗооСпас в Екатеринбурге" во "ВКонтакте"

Свердловские зоозащитники спасли из шахты в Башкирии чуть не погибшую кошку

Уфимские спасатели за неделю не смогли достать из вентиляционной шахты кошку, и тогда башкирские зоозащитники обратились к свердловским. Потребовалась помощь специалистов, которые уже сталкивались чем-то подобным.

Бездомная кошка упала в вентиляционный канал девятиэтажного дома. Она целую неделю мяукала и раздражала звуками жильцов, но достать ее не могли. Владельцы квартиры, стена которой соседствует с шахтой, запретили пробить дыру в стене. Чем дольше кошка была в заточении, чем ближе становилась ее смерть.

Башкирские зоозащитники бросили клич в соцсетях. На зов откликнулись коллеги из Санкт-Петербурга. Они связались по мессенджеру со свердловским отделением «ЗооСпас в Екатеринбурге». И начался сбор средств на авиабилеты.

Фото:группа "ЗооСпас в Екатеринбурге" во "ВКонтакте"

К тому моменту счет уже шел на часы, а погода в свердловской столице портилась. Начиналась метель, из-за чего вылет рейсов откладывался. Но, тем не менее, вечером 5 марта волонтеры сели на борт и после полуночи, со второй попытки, приземлились в Уфе. Башкирские коллеги отвезли их к девятиэтажке.

Фото:группа "ЗооСпас в Екатеринбурге" во "ВКонтакте"

Поднявшись на чердак, спасатели спустили на веревке в шахту портативную видеокамеру. Затем они связали петлю, накинули ее кошке на шею и подняли исхудавшее животное наверх. В ветеринарной клинике отметили, что организм обезвожен, но с рефлексами все хорошо, сообщает «ЗооСпас в Екатеринбурге».

Фото:группа "ЗооСпас в Екатеринбурге" во "ВКонтакте"

Вернувшись к себе на базу, волонтеры поблагодарили всех, кто принимал участие в спасательной операции. В самое ближайшее время для кошки подыщут хозяина.

Видео:группа "ЗооСпас в Екатеринбурге" во "ВКонтакте"

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Екатеринбург
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