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Более 800 млн рублей запланированы на ремонт и строительство дорог в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 800 млн рублей запланированы на ремонт и строительство дорог в Нижнем Тагиле

9 апреля, 17:35Общество
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