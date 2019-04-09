Новоуральские приставы закрыли сауну в жилом доме
Сегодня, 10:34ОбществоФото: пресс-служба УФССП по Свердловской области
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В Новоуральске судебные приставы и прокуратура приостановили на 90 дней деятельность «Туевских саун», сообщается на официальном сайте УФССП по Свердловской области. Причиной послужили нарушения санитарно-эпидемиологических и пожарных норм.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Входные двери помещения были опломбированы и опечатаны. Должнику вручено предупреждение об административной ответственности при возобновлении деятельности без устранения нарушений,прокомментировали в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.
Закрытая сауна находится в жилом доме. Проверка Федеральной противопожарной службы Новоуральска и Межрегионального управления № 31 ФМБА России была инициирована по жалобам соседей.
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