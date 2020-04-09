В Свердловской области семья из пяти человек ушли в лес из-за коронавируса
Сегодня, 20:23ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Семья с тремя детьми, проживающая в поселке Красногвардейском Свердловской области, решила спрятаться от коронавирусной инфекции в лесу, сообщает АН «Между строк».
Сюжеты: Коронавирус
Об этом рассказала сестра главы пропавшего семейства, обеспокоенная тем, что родственники уже более суток с ними не выходят на связь.
Через сутки семья была найдена в лесу сотрудниками правоохранительных органов. После осмотра медработниками у одного из ребят был найден клещ. Всех троих детей — четырёх, восьми и десяти лет — поместили в Центр социальной помощи семьи и детям Артёмовского района. Их родители, граждане 33 и 30 лет, были привлечены к административной ответственности за ненадлежащее обращение с детьми.
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