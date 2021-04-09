На капитальный ремонт 8 многоквартирных домов Нижнего Тагила потратят свыше 106 млн

В этом году на капитальный ремонт 8 многоквартирных домов Нижнего Тагила потратят свыше 106 миллионов рублей. Подрядчик выполнил работы на 36%.

Плановые показатели по капитальному ремонту многоквартирных домов в Нижнем Тагиле по итогам первого квартала выполнены почти на 40%, сообщает пресс-служба городской администрации. Контракт на проведение строительно-монтажных работ в восьми домах на общую сумму 106,5 миллиона рублей заключен с ЗАО «Стройкомплекс». В данный момент ведутся работы на улице Гвардейская, 4, проспекте Строителей 10/15 и улице Учительская, 28. В Дзержинском районе капремонт идет в четырех домах. Это дома № 59 и № 71 на Ленинградском проспекте, до № 34 на улице Дзержинского, № 21 на проспекте Вагоностроителей, № 58 на Вогульской. Как отметили в мэрии, к сегодняшнему дню отремонтированы 7 из 8 крыш, строители приступили к внутридомовым работам. Кроме того, в Нижнем Тагиле продолжается модернизация лифтового оборудования. На эти цели будет потрачено порядка 232 миллионов рублей. Всего запланировано обновить 114 лифтов в 40 многоквартирных домах. Напомним, жители дома № 37 по улице Черноморской в Нижнем Тагиле отказались от дополнительных сборов для проведения ремонтных работ. У жильцов есть задолженности за услуги ЖКХ, но они продолжают жаловаться на сквозные щели в подъездах. Отказались от ремонта: жители дома на Тагилстрое требуют признать дом аварийным

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