Свердловчанин получил штраф вместо компенсации за отказ обслуживать его без маски

Свердловчанин получил штраф вместо компенсации за отказ обслуживать его без маски
Сегодня, 15:43ОбществоФото: pixabay.com
Свердловчанин потребовал компенсацию за отказ обслуживать его без маски, но вместо этого получил штраф за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения.

Жителю Каменска-Уральского областной суд решил отказать в удовлетворении иска о взыскании компенсации в размере 500 тысяч рублей. Такую сумму потребовал мужчина у «Русской Телефонной Компании» (МТС) за то, что ему отказали продавать товар в одном из салонов из-за отсутствия у него маски. Однако городской суд ему отказал.

Не согласившись с данным решением, гражданин направил апелляцию в Свердловский областной суд.

Там решение суда Каменска-Уральского признали законным и обоснованным, сообщили в пресс-службе областного суда.

Тем временем, после инцидента в салоне сотовой связи, куда на вызов приезжали полицейские и зафиксировали, что мужчина нарушает правила режима повышенной готовности, местный житель получил постановление по делу об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ.

Она предусматривает наложение штрафа на граждан в размере от 15 тысяч до 50 тысяч рублей.

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