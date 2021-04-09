Свердловчанин получил штраф вместо компенсации за отказ обслуживать его без маски

Свердловчанин потребовал компенсацию за отказ обслуживать его без маски, но вместо этого получил штраф за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения.

Жителю Каменска-Уральского областной суд решил отказать в удовлетворении иска о взыскании компенсации в размере 500 тысяч рублей. Такую сумму потребовал мужчина у «Русской Телефонной Компании» (МТС) за то, что ему отказали продавать товар в одном из салонов из-за отсутствия у него маски. Однако городской суд ему отказал. Не согласившись с данным решением, гражданин направил апелляцию в Свердловский областной суд. Там решение суда Каменска-Уральского признали законным и обоснованным, сообщили в пресс-службе областного суда. Тем временем, после инцидента в салоне сотовой связи, куда на вызов приезжали полицейские и зафиксировали, что мужчина нарушает правила режима повышенной готовности, местный житель получил постановление по делу об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ. Она предусматривает наложение штрафа на граждан в размере от 15 тысяч до 50 тысяч рублей.

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