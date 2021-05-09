Преследующий экс-возлюбленную екатеринбуржец раскрыл мотивы своих действий

По его словам, с Екатериной он познакомился чуть больше года назад, когда стоял в пробке. Сначала уральцы общались, позже у них завязались отношения. Дмитрий рассказал, что полгода «исполнял любые ее капризы». Он дарил женщине, которая старше его на 16 лет, дорогие подарки и отвозил ее на работу. Однако у молодого человека начались проблемы на работе, после чего пара поссорилась и рассталась.