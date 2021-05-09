Преследующий экс-возлюбленную екатеринбуржец раскрыл мотивы своих действий

По его словам, с Екатериной он познакомился чуть больше года назад, когда стоял в пробке. Сначала уральцы общались, позже у них завязались отношения. Дмитрий рассказал, что полгода «исполнял любые ее капризы». Он дарил женщине, которая старше его на 16 лет, дорогие подарки и отвозил ее на работу. Однако у молодого человека начались проблемы на работе, после чего пара поссорилась и рассталась.
Я продолжал за ней, скажем так, ухаживать, чтобы возобновить отношения. Но ни в коем случае ее не преследовал,рассказал Дмитрий изданию Е1.
Он отметил, что у него хорошие отношения с 14-летней дочерью Екатерины. Сама женщина рассказывает, что девочка боится Дмитрия. Также мужчина прокомментировал инцидент, когда он чуть не совершил ДТП, когда преследовал Екатерину. По его словам, он не справился с управлением.
Он мне на днях предъявил, что я сожгла ему Jaguar какой-то. А вчера сказал, чтобы я радовалась, что он мне машину и квартиру не спалил: пожалел,отметила Екатерина.
Теперь она намерена обратиться в прокуратуру.
Напомним, Екатерина рассказала, как 7 мая 22-летний Дмитрий подкараулил ее с работы, при этом у него был с собой пистолет. Екатерина брызнула ему в лицо перцовым баллончиком и попыталась уехать на машине, однако молодой человек начал преследование.