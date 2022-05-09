Глава Свердловской области с трибуны поздравил уральцев с Днём Победы

Чем дальше мы от мая 45-го, тем меньше с нами остается наших фронтовиков. Поэтому так важно успеть сказать спасибо и поклониться до земли каждому ветерану, который встречает с нами эту весну. Спасибо вам, наши герои!сказал губернатор.