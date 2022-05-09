Глава Свердловской области с трибуны поздравил уральцев с Днём Победы

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне во время парада, сообщает департамент информационной политики.
Чем дальше мы от мая 45-го, тем меньше с нами остается наших фронтовиков. Поэтому так важно успеть сказать спасибо и поклониться до земли каждому ветерану, который встречает с нами эту весну. Спасибо вам, наши герои!сказал губернатор.
Сами ветераны традиционно в числе первых прибыли на главную площадь Екаеринбурга. Во главе колонны можно было наблюдать председателя совета ветеранов региона, генерал-майора в отставке Юрия Судакова. Также присутствовал участник обороны Сталинграда, полковник в отставке Леонид Вильховский. Вслед за ними прошёл парадный расчёт участников других военных действий.
Далее на площади можно было лицезреть передвижную выставку под названием «Долгий путь Победы». Завершилась экспозиция проходом кавалерийской группы с боевыми знамёнами дивизий.
Завершилось мероприятие плац-концертом военного оркестра и роты почётного караула Центрального военного округа. Присутствующие услышали песню Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Поклонимся великим тем годам». Эту и другие мелодии сыграл военный оркестр из более 150 музыкантов.