16 млн будут вложены в строительство квартир для детей-сирот в Горноуральском ГО

16 миллионов рублей будут инвестированы в строительство 10 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Горноуральском городском округе.

Заказчиком выступает ГКУ Свердловской области «Фонд жилищного строительства». Ввод в эксплуатацию жилого дома должен быть не позднее 1 марта 2022 года. Квартиры площадью не менее 33 квадратных метров необходимо передать инвестору в течение 45 календарных дней с этой даты. Жилой дом и квартиры должны соответствовать техническим регламентам, в том числе по энергоэффективности. В помещениях должны быть электричество, отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализация, вентиляция и пожарная сигнализация. В квартирах нужно установить батареи, металлические входные двери и межкомнатные двери, окна с двухкамерным стеклопакетом. Также помещения необходимо оборудовать розетками и выключателями. В санузле должны быть унитаз со сливным бачком, ванна, раковина со смесителями и полотенцесушитель, а на кухне — электрическая или газовая плита с духовым шкафом. В эксплуатацию принимаются квартиры с чистовой отделкой, в них не должно быть проявлений грибка, плесени и насекомых. Контракт действует до 31 мая 2022 года. Заявки от подрядчиков принимаются до 18 июня. Напомним, «Фонд жилищного строительства» инвестировал 51,1 миллиона рублей на приобретение квартир для детей сирот в Реже, Полевском и Пышме. Детям-сиротам на 51,1 млн рублей приобретут 31 квартиру в Реже, Полевском и Пышме

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