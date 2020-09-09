Свердловский областной суд отправил бразильского террориста в СИЗО

Свердловский областной суд отправил бразильского террориста в СИЗО

Сегодня, 12:52ОбществоPhoto: pixabay.com
В Екатеринбурге на 30 суток арестовали гражданина Бразилии Эдуардо Фаузи, находившегося в международном розыске, он отправлен в СИЗО, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, Фаузи был объявлен в международный розыск по подозрению в двух преступлениях — покушении на убийство и организации взрывов.

Иностранец был задержан в аэропорту Кольцово.

В декабре 2019 года мужчина был заочно арестован судом Рио-де-Жанейро по обвинению в убийстве и совершении взрыва, он разыскивался по линии Интерпола.

По решению суда Ленинского районного суда Екатеринбурга у бразильца есть три дня на обжалование решения.

Напомним, что по данным бразильских СМИ, ночью 24 декабря 2019 года, группа из пяти человек забросала бутылками с зажигательной смесью офис продюсерской студии Porta dos Fundos, которая вела съемки фильма, одним из персонажей которого был Иисус Христос в образе гея.

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