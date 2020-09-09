Свердловский областной суд отправил бразильского террориста в СИЗО

Напомним, что по данным бразильских СМИ, ночью 24 декабря 2019 года, группа из пяти человек забросала бутылками с зажигательной смесью офис продюсерской студии Porta dos Fundos, которая вела съемки фильма, одним из персонажей которого был Иисус Христос в образе гея.