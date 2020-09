Свердловский областной суд отправил бразильского террориста в СИЗО

В Екатеринбурге на 30 суток арестовали гражданина Бразилии Эдуардо Фаузи, находившегося в международном розыске, он отправлен в СИЗО, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, Фаузи был объявлен в международный розыск по подозрению в двух преступлениях — покушении на убийство и организации взрывов. Иностранец был задержан в аэропорту Кольцово. В декабре 2019 года мужчина был заочно арестован судом Рио-де-Жанейро по обвинению в убийстве и совершении взрыва, он разыскивался по линии Интерпола. По решению суда Ленинского районного суда Екатеринбурга у бразильца есть три дня на обжалование решения. Напомним, что по данным бразильских СМИ, ночью 24 декабря 2019 года, группа из пяти человек забросала бутылками с зажигательной смесью офис продюсерской студии Porta dos Fundos, которая вела съемки фильма, одним из персонажей которого был Иисус Христос в образе гея. На Урале задержали террориста, наказавшего киностудию за съемки фильма про Иисуса-гея

