Свердловский областной суд отправил бразильского террориста в СИЗО

По словам источника, Фаузи был объявлен в международный розыск по подозрению в двух преступлениях — покушении на убийство и организации взрывов.
Иностранец был задержан в аэропорту Кольцово.
В декабре 2019 года мужчина был заочно арестован судом Рио-де-Жанейро по обвинению в убийстве и совершении взрыва, он разыскивался по линии Интерпола.
По решению суда Ленинского районного суда Екатеринбурга у бразильца есть три дня на обжалование решения.
Напомним, что по данным бразильских СМИ, ночью 24 декабря 2019 года, группа из пяти человек забросала бутылками с зажигательной смесью офис продюсерской студии Porta dos Fundos, которая вела съемки фильма, одним из персонажей которого был Иисус Христос в образе гея.