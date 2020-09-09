В Екатеринбурге газон у «Высоцкого» объявлен памятником архитектуры

Небольшой участок возле малышевского кольца получил охранный статус. Но территория, где введены строительные ограничения, значительно шире, она затрагивает «Высоцкий» и здания через дорогу.
Площадь границ охраны утраченного памятника составляет 636 квадратных метра.
В границах защитной зоны запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.
Дом Ярутина был построен в 1890 году. Снесли его в 2009 году ночью. Установить, в чьих интересах действовал водитель экскаватора не удалось.
Напомним, что в Екатеринбурге реконструируют старинное здание-флигель XIX века, которое включено в список объектов культурного наследия регионального значения.