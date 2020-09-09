В Екатеринбурге газон у «Высоцкого» объявлен памятником архитектуры

В Екатеринбурге газон у «Высоцкого» объявлен памятником архитектуры

Сегодня, 11:33ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Управление государственной охраны объектов культурного наследия взяло под защиту газон возле бизнес-центра «Высоцкий» в Екатеринбурге. Документ об этом опубликован на портале правовой информации Свердловской области.

Небольшой участок возле малышевского кольца получил охранный статус. Но территория, где введены строительные ограничения, значительно шире, она затрагивает «Высоцкий» и здания через дорогу.

Площадь границ охраны утраченного памятника составляет 636 квадратных метра.

В границах защитной зоны запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Дом Ярутина был построен в 1890 году. Снесли его в 2009 году ночью. Установить, в чьих интересах действовал водитель экскаватора не удалось.

Напомним, что в Екатеринбурге реконструируют старинное здание-флигель XIX века, которое включено в список объектов культурного наследия регионального значения.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
ВысоцкийгазонЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Износ котельной 100%. Жители Новоасбеста со страхом ждут наступления холодов
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы