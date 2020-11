Владимир Путин отправил в отставку уральского полпреда Николая Цуканова

Полномочного представителя президента РФ в УрФО Николая Цуканова отправили в отставку. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Он опубликован на официальном сайте администрации президента и уже вступил в силу. На посту его сменит министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Также на место полпреда рассматривали и других кандидатов — депутата Госдумы Павла Крашенинникова и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. В должности Цуканов проработал два года. Владимир Якушев родился в Нефтекамске 14 июня 1968 года. Он с 2001 по 2005 год занимал пост вице-губернатора Тюменской области. В 2018 году он был назначен министром строительства и ЖКХ России. Напомним, 4 июля 2019 года был задержан помощник Цуканова Александр Воробьев по подозрению в госизмене. Он был одним из первых соратников полпреда. По мнению некоторых СМИ, это могло сказаться на карьере Цуканова. Еще одной возможной причиной отставки мог стать конфликт в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге, когда жители города выступили против строительства на этом месте храма Святой Екатерины. Когда полпред вмешался в конфликт, то обвинил в случившемся местные власти, которые «не в полной мере выполняли свои обязанности». Также он заявил, что протесты устраивают «экстремистские и деструктивные политические силы». Также в Свердловской области наблюдаются проблемы с заболеваемостью коронавирусом. Регион в течение нескольких месяцев входил в тройку лидеров по приросту заболевших. Также инфекция выявила проблемы в системе здравоохранения: нехватку врачей, аппаратов ИВЛ, коечного фонда, средств индивидуальной защиты.

