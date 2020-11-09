Владимир Путин отправил в отставку уральского полпреда Николая Цуканова

Напомним, 4 июля 2019 года был задержан помощник Цуканова Александр Воробьев по подозрению в госизмене. Он был одним из первых соратников полпреда. По мнению некоторых СМИ, это могло сказаться на карьере Цуканова. Еще одной возможной причиной отставки мог стать конфликт в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге, когда жители города выступили против строительства на этом месте храма Святой Екатерины. Когда полпред вмешался в конфликт, то обвинил в случившемся местные власти, которые «не в полной мере выполняли свои обязанности». Также он заявил, что протесты устраивают «экстремистские и деструктивные политические силы». Также в Свердловской области наблюдаются проблемы с заболеваемостью коронавирусом. Регион в течение нескольких месяцев входил в тройку лидеров по приросту заболевших. Также инфекция выявила проблемы в системе здравоохранения: нехватку врачей, аппаратов ИВЛ, коечного фонда, средств индивидуальной защиты.