Перевозчик рассказал о содержимом огромных цистерн на обочине свердловской трассы

Владелец тягачей объяснил почему его машины с огромными цистернами вот уже месяц не могут уехать со свердловской трассы.

Эти емкости похожи на железнодорожные, только они длиннее и несколько уже. Изготовили их на заводе в Свердловской области и отправили заказчику по автомобильной дороге. Однако до цели назначения машины так и не добрались. Вот уже месяц они стоят на обочине. По словам перевозчика, ему поручили осуществить перевозку сепараторов. Это такие специальные хранилища газа. Заказчиком является Госкорпорация «Газпром». Доставка осуществляется в Самарканд Республики Узбекистан, на один из объектов компании. В своих злоключениях бизнесмен винит стечение обстоятельств. У машин при наезде на бордюр порвало три колеса. С его слов, сотрудники ГИБДД не охраняют тягачи, а просто не дают им уехать. Причем, делают они это денно и нощно. Это нормальные ребята, мне их жалко, они с декабря там стоят и все праздники. Одни сначала заступают на сутки, потом их меняют другие. Все праздники просидели. Имеет ли право начальник такое распоряжение давать? Это рабы, что ли, его? Мне кажется, это незаконно,предполагает он. В Казахстане по словам перевозчика выдача разрешительных документов на проезд по дорогам республиканского значения укладывается в 200 тысяч рублей. Почему на родной земле его машины заблокировали, предпринимателю непонятно, сообщает Е1. Удивляются и проезжающие мимо водители: такие громадные резервуары — и вот уже месяц на трассе!

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