Задушивший девочку в Каменске-Уральском преступник подозревается в убийстве женщины

Убийца 10-летней жительницы Каменска-Уральского подозревается в ряде дополнительных эпизодов. Так, следователи считают, что мужчина совершил убийство пожилой женщины в Екатеринбурге летом 2018 года. Кроме того, задержанного подозревают в совершении преступлений против собственности применением насилия.