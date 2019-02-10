Задушивший девочку в Каменске-Уральском преступник подозревается в убийстве женщины
Сегодня, 08:00ОбществоФото: pixabay.com
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Преступник, совершивший убийство 10-летней девочки в Каменске-Уральском, подозревается в убийстве жительницы Екатеринбурга и еще нескольких преступлениях против собственности.
Сюжеты: Екатеринбург
Убийца 10-летней жительницы Каменска-Уральского подозревается в ряде дополнительных эпизодов. Так, следователи считают, что мужчина совершил убийство пожилой женщины в Екатеринбурге летом 2018 года. Кроме того, задержанного подозревают в совершении преступлений против собственности применением насилия.
Сотрудники СУ СКР по Свердловской области проверяют обвиняемого на предмет причастности к другим преступлениям.
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