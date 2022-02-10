Исаевич: МСП как новая мера господдержки для малого и среднего бизнеса

Исаевич: МСП как новая мера господдержки для малого и среднего бизнеса
Исаевич: МСП как новая мера господдержки для малого и среднего бизнеса
Сегодня, 13:15ОбществоФото: piqsels.com
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич анонсировал запуск платформы МСП.РФ, рассказал о будущем МСП Банка и выстраивании системы обратной связи от бизнеса.

«В этом году мы вместе с Минэкономразвития проведем большую работу по стандартизации региональных мер поддержки для предоставления их на цифровой платформе МСП. Это будет касаться в первую очередь тех мер, которые наиболее востребованы у бизнеса и финансируются из федерального бюджета», — отметил Исаевич. Об этом пишет interfax.ru.

На начальной стадии планируется выделить пять-шесть наиболее нужных бизнесу мер. Их приведут к одинаковому формату, чтобы предприниматели пользовались этими услугами в электронной форме с помощью цифровой платформы. На этой платформе коммерсант сможет увидеть информацию о себе и узнать, какую поддержку от государства он может получить.

Одной из значимых составляющих цифровой платформы является обратная связь с пользователями. Исаевич обратил внимание, что оставить отзыв о работе онлайн-площадки или сообщить о проблеме с ведением бизнеса можно практически на каждой странице портала МСП.РФ.

«Нам очень важен прямой диалог, важно, чтобы пользователь с нами говорил. Мы уже в корпорации отпилотировали „Сервис 360°“ для обратной связи и готовы его погрузить в цифровую платформу», — сказал он.

Александр Исаевич рассказал о ключевой задаче Корпорации МСП в этом году — реформировании дочернего МСП Банка, который по решению правительства включен в состав корпорации. Стратегия его развития предусматривает переход от объемов к росту количества получателей господдержки.

«Такие же обязательства будут и у МСП Банка. В прошлом году в рамках этого подхода мы запустили новый продукт „Экспресс-поддержка“: до 10 млн рублей без залога, все полностью онлайн, за 72 часа», — добавил Исаевич.

В контексте «Экспресс-поддержки» МСП Банк за 3 месяца выдал более 10 млрд рублей. Порядка 1,5 тысячи предпринимателей уже оценили возможности этой меры. Благодаря «Экспресс-поддержке» удалось создать альтернативу потребительским кредитам.

«Важно: МСП Банк должен стать бэк-офисом правительства и помогать в реализации задач нацпроекта по поддержке МСП и стратегических инициатив. А как институт развития он должен стать партнером для небольших региональных банков с базовой лицензией», — подчеркнул Исаевич.

Он также рассказал, что в качестве меры поддержки предпринимателей в области прямых и венчурных инвестиций Корпорация МСП планирует запустить вновь дочерний инвестфонд «МИР».

Как заявил Александр Исаевич, сервис может стать для государства ситуационным центром предпринимательства. Донастраивать что-то — это нормально, считает он. Ненормально ничего не делать. Исаевич добавил: можно иметь гипотезу о мерах поддержки, однако следует трезво понимать: если она не получилась, ее необходимо перестроить. «А перестраивать на основе чего? Только на основе обратной связи от предпринимателей», — заключил гендиректор Корпорацим МСП.

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