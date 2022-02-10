Исаевич: МСП как новая мера господдержки для малого и среднего бизнеса

Как заявил Александр Исаевич, сервис может стать для государства ситуационным центром предпринимательства. Донастраивать что-то — это нормально, считает он. Ненормально ничего не делать. Исаевич добавил: можно иметь гипотезу о мерах поддержки, однако следует трезво понимать: если она не получилась, ее необходимо перестроить. «А перестраивать на основе чего? Только на основе обратной связи от предпринимателей», — заключил гендиректор Корпорацим МСП.