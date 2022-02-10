Учительницу в Реже уволили из-за домашнего задания школьникам эротической сказки

Задание четвероклассникам сказки в Реже обернулось увольнением учительницы

Уволенная из школы Режа за сомнительное задание детям учительница так и не признала себя виноватой.

Прокуратура в Реже продолжает проверку в отношении школы на улице Пушкинской. Причина этого, напомним, домашнее задание по литературе. Десятилетние дети должны были прочитать эротическую сказку «Царь Никита и 40 его дочерей», имеющую возрастное ограничение 16+. Но узнав об этом, родители устроили скандал. Фото: пресс-служба библиотеки им. В. Г. Белинского Когда стали разбираться в ситуации, учительница пояснила, что ошиблась. В приложении «Электронный дневник» она якобы перепутала книги, и четвероклассники получили незапланированное домашнее задание. Однако мамы и папы настаивают, что эта версия — ложь. Дети им рассказали, что все записывали слово в слово, под диктовку. 70-летняя педагог имеет стаж 47 лет. Она преподавала, в основном, у начальных классов. Заявление написано по собственному желанию. С обвинениями в свой адрес женщина не согласна и говорит, что хотела задать на дом другое произведение Александра Пушкина — «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях», сообщает Е1.

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