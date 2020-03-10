В Екатеринбурге при получении взятки задержаны сотрудники ГИБДД
Наряд ДПС в Екатеринбурге задержан при получении взятки в размере 30 тысяч рублей, пишет Ура.ру.
Сообщается, что двое сотрудников полиции предложили мужчине заплатить им 30 тысяч рублей за несоставление протокола об административном правонарушении. Автомобилист находился за рулем в нетрезвом виде.
Информацию о задержании сотрудников Госавтоинспекции подтвердил руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.
Операция проводилась в 22 часа действительно на улице Таватуйской, где нерадивых стражей порядка из ДПС взяли сыщики с поличным. Собранные материалы по данному факту для решения вопроса о возбуждении уголовного дела направлены нашим партнерам из СК,подчеркнул Горелых.
Кроме того, будет дана оценка работе с личным составом со стороны руководителей инспекторов.
Напомним, 6 марта стало известно, что в Екатеринбурге по подозрению в педофилии задержан сотрудник Госавтоинспекции. Он подозревается в сексуальной связи с 12-летней девочкой.