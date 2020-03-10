В Екатеринбурге при получении взятки задержаны сотрудники ГИБДД

Сообщается, что двое сотрудников полиции предложили мужчине заплатить им 30 тысяч рублей за несоставление протокола об административном правонарушении. Автомобилист находился за рулем в нетрезвом виде.

Информацию о задержании сотрудников Госавтоинспекции подтвердил руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.

Операция проводилась в 22 часа действительно на улице Таватуйской, где нерадивых стражей порядка из ДПС взяли сыщики с поличным. Собранные материалы по данному факту для решения вопроса о возбуждении уголовного дела направлены нашим партнерам из СК,подчеркнул Горелых.

Кроме того, будет дана оценка работе с личным составом со стороны руководителей инспекторов.