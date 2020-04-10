В Нижнем Тагиле на время пандемии в 19 детских садах организуют дежурные группы

Согласно приказу, в каждой группе будет не более 12 человек. Детские сады будут работать для детей, чьи родители трудятся в службах жизнеобеспечения и непрерывно действующих организациях.

Кроме того, в приказе отмечается, что все детские сады, в которых будут работать дежурные группы, должны провести обработку помещений по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, рекомендуется присутствие медицинских работников для ежедневного осмотра детей во время утреннего приема.

Дежурные группы будут организованы в 19 детских садах. Они начнут работать с 13 апреля с 7.00 до 19.00 в будние дни.

Список детских садов Фото: Сайт Управления образования Нижнего Тагила

По последним данным, в Нижнем Тагиле официально подтвержден один случай заболевания коронавирусной инфекцией. Кроме того, стало известно, что в городе будут штрафовать жителей, нарушающих режим самоизоляции.