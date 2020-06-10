Уральский политолог Крашенинников оспорил в ЕСПЧ штраф за пост про «путинских» судей

Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава правозащитной организации «Агора» Павла Чикова. Согласно тексту жалобы, российские власти в данном случае нарушили две статьи Европейской конвенции: право человека на справедливое судебное разбирательство, а также свободу выражения мнения.

Напомним, административное дело за оскорбление органов государственной власти было возбуждено после того, как в Telegram-канале «Телеграммы Ф.Крашенинникова» был размещен пост, в котором политолог прокомментировал процесс над политиком и главой федерального штаба Алексея Навального Леонидом Волковым. В частности, он резко высказался по поводу «путинского суда». После жалобы предпринимателя Салавата Хазиева в силовые структуры было возбуждено административное дело. По итогам разбирательства Ленинский районный суд назначил политологу наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и все вышестоящие инстанции в России данное решение подтвердили.