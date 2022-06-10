Благоустройство территории дома Худояровых будет продолжено в Нижнем Тагиле

Благоустройство территории дома Худояровых будет продолжено в Нижнем Тагиле
Благоустройство территории дома Худояровых будет продолжено в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:45ОбществоЕвгения СафинаФото: 1MI
Освещение, газоны и информационный щит появятся на улице Тагильская, 24 у дома Худояровых в Нижнем Тагиле.

Субсидия в сумме 2,1 млн выделена в рамках госпрограммы Свердловской области по повышению инвестиционной привлекательности региона. Работы по благоустройству второй очереди необходимо окончить не позднее 15 ноября 2022 года.

Подрядчик должен обустроить 732 м² газона и посадить 272 куста блестящего кизильника. Также у музея появятся восемь уличных фонарей, для них протянут подземные кабеля. Вдоль пешеходного тротуара проектом предусмотрены карманы для установки скамеек и урн. Также на территории установят две мнемосхемы и один информационный стенд.

Фото:проектная документация

Все материалы должны соответствовать ГОСТам, иметь сертификаты и быть новыми. Для озеленения требуется заключение о карантинном фитосанитарном состоянии саженцев, семян и грунта. Гарантия на работы составит три года со дня приемки объекта.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 20 июня, контракт будет действовать до 31 декабря 2022 года.

Напомним, 2,1 миллиона рублей было выделено на первый этап благоустройства дома Худояровых. Подрядчики демонтировали старые фонари, установили бордюры и обустроили пешеходные дорожки.

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