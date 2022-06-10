Благоустройство территории дома Худояровых будет продолжено в Нижнем Тагиле

Подрядчик должен обустроить 732 м² газона и посадить 272 куста блестящего кизильника. Также у музея появятся восемь уличных фонарей, для них протянут подземные кабеля. Вдоль пешеходного тротуара проектом предусмотрены карманы для установки скамеек и урн. Также на территории установят две мнемосхемы и один информационный стенд.