Челябинец обвинил жителя Екатеринбурга в том, что он выстрелил в его собаку

Инцидент произошел на окраине челябинского поселка Красный камень, расположенного на озере Увильды. Местный житель гулял со своими двумя собаками породы американская акита. Ему навстречу шел екатеринбуржец с лабрадором.

Шагов за 15-20 до меня он начал материться, мол, убирай своих собак. Потом достал пистолет и выстрелил. Я сначала подумал, что он выстрелил в землю, рассказал мужчина.

Пуля, которая попала в голову одной из собак, пробила лобную кость и сломала решетчатую кость. Животному сделали несколько операций. Собака осталась жива.