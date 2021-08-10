Мемориальная доска фронтовику-директору Василию Агеносову появится в тагильской школе

Напомним, осенью 2020 года в Нижнем Тагиле была установлена мемориальная доска в честь почетного гражданина города Михаила Шапошникова. Она размещена на фасаде здания управления Нижнетагильского региона Свердловской железной дороги, где он проработал 15 лет.