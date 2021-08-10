Мемориальная доска фронтовику-директору Василию Агеносову появится в тагильской школе

На фасаде тагильской школы № 32 на улице Карла Маркса, 67, будет размещена мемориальная доска со следующим текстом:
В школе № 32 с 1957 по 1986 год работал директор Василий Георгиевич Агеносов, участник Великой Отечественной войны.
Ответственность по изготовлению, установке, а также содержанию мемориальной доски возлагается на администрацию учебного учреждения.
Напомним, осенью 2020 года в Нижнем Тагиле была установлена мемориальная доска в честь почетного гражданина города Михаила Шапошникова. Она размещена на фасаде здания управления Нижнетагильского региона Свердловской железной дороги, где он проработал 15 лет.