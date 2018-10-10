39-летняя тагильчанка осуждена на 1,9 года за нападение на полицейского

В марте 2018 года, находясь в здании железнодорожного вокзала, женщина громко кричала и выражалась нецензурно. Когда прибывшие на вокзал полицейские попытались задержать тагильчанку, она оказала сопротивление и пнула одного из правоохранителей ногой по голове.

При рассмотрении дела суд учел то обстоятельство, что подсудимая уже привлекалась к ответственности за аналогичное преступление, однако два году спустя ситуация повторилась. В тот раз женщине был назначен штраф, который она так и не выплатила в полном объеме, пишет ИА «Все новости».