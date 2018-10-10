39-летняя тагильчанка осуждена на 1,9 года за нападение на полицейского

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39-летняя тагильчанка отправится на 1,9 года в колонию за публичное оскорбление и применение насилия в отношении полицейского.
Сюжеты: Нижний Тагил
В марте 2018 года, находясь в здании железнодорожного вокзала, женщина громко кричала и выражалась нецензурно. Когда прибывшие на вокзал полицейские попытались задержать тагильчанку, она оказала сопротивление и пнула одного из правоохранителей ногой по голове.
При рассмотрении дела суд учел то обстоятельство, что подсудимая уже привлекалась к ответственности за аналогичное преступление, однако два году спустя ситуация повторилась. В тот раз женщине был назначен штраф, который она так и не выплатила в полном объеме, пишет ИА «Все новости».
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