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39-летняя тагильчанка осуждена на 1,9 года за нападение на полицейского
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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39-летняя тагильчанка осуждена на 1,9 года за нападение на полицейского

Сегодня, 20:39Общество
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