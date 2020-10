На Урале Росприроднадзор организовал проверку из-за «мертвой» воды в реках

Росприроднадзор организовал большую проверку из-за загрязнения рек Ивдель и Шегультан на Северном Урале, сообщает Е1 со ссылкой на директор заповедника «Денежкин Камень» Анну Квашнину.

По ее словам, общественники за несколько лет написали много заявлений в различные ведомства о «мертвой» воде в уральских реках, раньше они были чистыми. История с загрязнением началась несколько лет назад и ухудшается с каждым годом. Этим летом в реках вода реках была странного цвета, а рыба в них умирала. Общественники считают причиной загрязнения недостаточную организацию экологических мероприятий на карьерах, которые расположен в верховьях рек. Отвалы руд, которые там добывают, попадают в воду и уносятся течением. Этим летом проблема экологической катастрофы стала известна за пределами региона благодаря путешественнику и блогеру Олегу Чегодаеву, который снял видео о проблеме. По словам Квашниной, организованная надзорным ведомством проверка оказалась серьезной, помимо нее свою проверку организовало Росрыболовство. Video: YouTube канал Олега Чегодаева Напомним, проблема с кислотным Левихинским рудником вышла на федеральный уровень. Проблема с кислотным Левихинским рудником вышла на федеральный уровень

