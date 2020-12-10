Врачи Свердловской области не исключают вспышки кори из-за низкого уровня вакцинации

Врачи Свердловской области не исключают вспышки кори из-за низкого уровня вакцинации

Сегодня, 18:42ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Эпидемиологи из Управления Роспотребнадзора обеспокоены снижением темпов вакцинации от кори, сообщает пресс-служба ведомства.

В допрививочный период в регионе ежегодно регистрировали до 80 тысяч случаев заболеваний корью. Введение программы вакцинации показало свою эффективность, заболеваемость была снижена в десятки тысяч раз.

С 2000 по 2015 годы в Свердловской области было зарегистрировано только 20 случаев заболевания инфекцией, причем чаще всего она была завезена из других регионов.

В 2016 году в области произошла вспышка кори, тогда заболело 76 человек. В 2019 году количество заболевших увеличилось до 98. За 2020 год случаев кори зарегистрировано не было.

В связи с тем, что вакцинация была приостановлена из-за коронавируса, план профилактических прививок против кори выполнен на 72,3% по национальному календарю, а по эпидпоказаниям – на 62,8%.

За год от кори привили 6142 трудовых мигранта, проживающих на территории Свердловскойобласти.

Эпидемиологи призывают всех граждан, которые не привиты против кори, поставить вакцину. Для этого следует обратиться в поликлинику по месту проживания.

Напомним, в России начнут вакцинацию от коронавируса до 13 декабря текущего года.

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