Свердловчанин оплатил 20 штрафов ГИБДД ради возможности поехать отдыхать

20 штрафов за нарушения ПДД на сумму более 19 тысяч рублей накопились у должника из Каменска-Уральского. Мужчина не оплачивал штрафы до того момента, пока приставы не ограничили для него возможность выезда за границу, а также возможность управления автомобилем.