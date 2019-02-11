Свердловчанин оплатил 20 штрафов ГИБДД ради возможности поехать отдыхать
11 февраля, 19:31ОбществоФото: pixabay.com
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В Каменске-Уральском мужчина оплатил 20 штрафов для того, чтобы иметь возможность путешествовать.
20 штрафов за нарушения ПДД на сумму более 19 тысяч рублей накопились у должника из Каменска-Уральского. Мужчина не оплачивал штрафы до того момента, пока приставы не ограничили для него возможность выезда за границу, а также возможность управления автомобилем.
Сразу после введения ограничений должник погасил задолженность по штрафам, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
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