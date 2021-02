Флешмоб сотрудников «Сима-ленда» в Екатеринбурге не признан незаконным

Сотрудников «Сима-ленда» в Екатеринбурге не будут привлекать к ответственности за проведение флешмоба в поддержку президента РФ Владимира Путина.

Дело в том, что проведенное мероприятие не попадает под действие 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», пишет E1. В министерстве сообщили, что флешмобы регулируются положением об обеспечении общественного порядка и безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей. В админстрацию Екатеринбурга организаторы должны были прислать уведомление. Однако в мэрии и министерстве заявили, что уведомлений не поступало. Напомним, 5 февраля тысячи сотрудников «Сима-ленда» вышли на улицы Екатеринбурга в поддержку Владимира Путина. Видео акции разлетелось в интернете. Многие пользователи возмутились, что в период пандемии коронавируса люди выходят на улицы. После этого министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев вынес «Сима-ленду» предупреждение и пригрозил привлечением к ответственности.

