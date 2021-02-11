Флешмоб сотрудников «Сима-ленда» в Екатеринбурге не признан незаконным

Напомним, 5 февраля тысячи сотрудников «Сима-ленда» вышли на улицы Екатеринбурга в поддержку Владимира Путина. Видео акции разлетелось в интернете. Многие пользователи возмутились, что в период пандемии коронавируса люди выходят на улицы. После этого министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев вынес «Сима-ленду» предупреждение и пригрозил привлечением к ответственности.