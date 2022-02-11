Екатеринбуржцев просят быть внимательными на дорогах из-за снегопадов

Екатеринбуржцев просят быть внимательными на дорогах из-за снегопадов
Екатеринбуржцев просят быть внимательными на дорогах из-за снегопадов
Сегодня, 13:42ОбществоФото: 1MI

Жителей Екатеринбурга просят быть внимательными из-за снегопадов

Жителей Екатеринбурга предупредили о предстоящих снегопадах. Госавтоинспекция просит участников дорожного движения быть внимательными.

Екатеринбургским автовладельцам рекомендовали неукоснительно соблюдать ПДД, не делать резкие маневры и отказаться от рискованных обгонов. Сотрудники отделения пропаганды городского управления ГИБДД просят водителей об увеличении дистанции до впереди идущих машин, а также о готовности к резкому снижению скорости.

Пешеходам ГИБДД рекомендует не выходить на проезжие части дорог из-за припаркованного автотранспорта. В условиях плохой видимости желательно пользоваться световозвращающими элементами на одежде, отметили в ведомстве.

Напомним, синоптики прогнозируют сильные снегопады по всей Свердловской области. Местами в регионе ожидаются метели. Управление МЧС обратилось к гражданам с просьбой о соблюдении мер безопасности в период неблагоприятных погодных условий.

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