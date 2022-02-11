«Макдоналдс» и РЭО выпустили видеоролик о раздельном сборе отходов

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (ППК «РЭО») совместно с компанией «Макдоналдс» записали видеоролик, в котором рассказывается о том, почему владельцам предприятий общественного питания нужно ввести у себя раздельный сбор отходов и как это поможет развитию экономики замкнутого цикла.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что ППК и «Макдоналдс» в прошлом году подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого на предприятиях сети создается система накопления и передачи на утилизацию отходов, а также в работе ресторанов будет использоваться продукция, созданная с использованием вторсырья, пишет 360tv.ru. На сегодняшний день раздельный сбор реализован уже в двадцати семи заведениях «Макдоналдс», при этом весь собранный мусор отправляется на переработку. По словам Буцаева, теперь дело за остальными предприятиями общественного питания, которым предлагается не только организовать у себя раздельный сбор отходов, но и наладить сотрудничество с операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в части вывоза собранного мусора. Глава РЭО подчеркнул, что это необходимо для построения экономики замкнутого цикла и достижения национальных целей, которые заключаются в 100%-ной сортировке отходов и снижении захоронения ТКО в два раза. Руководитель юридической компании «Дельфи» Наталья Беляева сообщила, что раздельный сбор в общепите может привести к изменениям в законодательстве. Кроме того, как только утилизаторы будут уверены в конкретных объемах и сроках поставки сырья, можно будет говорить и о расширении мощностей. И вот здесь «Макдоналдс» может стать амбассадором в данной области, поскольку опыт такой крупной сетевой компании приведет к публичному признанию проблемы и станет призывом для других небольших организаций примкнуть к ответственному хозяйствованию, подчеркнула Беляева. В свою очередь старший директор «Макдоналдс» в России по устойчивому развитию Ирина Коршунова рассказала, что компания стала первой из российских предприятий общественного питания, кто внедрил раздельный сбор мусора. По ее словам, в ресторанах сети реализуется замкнутый цикл по производству держателей для напитков из пульперкартона — материала, изготовленного из макулатуры. Коршунова заявила, что целью компании является минимизация количества отходов и отправка максимального количества гостевой упаковки на переработку, и поэтому все новые рестораны сети «Макдоналдс» с июня 2020 года уже строятся с возможностью раздельного сбора отходов. На сегодняшний день такая возможность есть уже на 134 предприятиях. В дальнейшем планируется расширить практику РСО на все предприятия сети «Макдоналдс» в России, которых насчитывается более 850 в 62 субъектах РФ, подытожила старший директор «Макдоналдс» в России.

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