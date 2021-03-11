Еще в семь стран разрешены перелеты из Екатеринбурга

По новым правилам в Грецию вылеты открыты два раза в неделю. В столицу Египта Каир, можно улететь в любой день недели. Авиаперевозки в Киргизию доступны три раза в неделю, в Арабские Эмираты четыре раза. К тому же, авиакомпаниям дано разрешение на перевозку жителей области сразу в несколько городов Узбекистана.