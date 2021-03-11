Сегодня, 12:09ОбществоФото: pixabay.com

Еще в семь стран разрешены перелеты из Екатеринбурга

Рейсы разрешены из Екатеринбурга в ОАЭ, Грецию, Египет, Испанию, Иорданию, Киргизию и Узбекистан.

Федеральное агентство воздушного транспорта одновременно с разрешением на вылеты из Екатеринбурга, отказало в авиаперевозках компаниям «Уральские авиалинии» по маршруту «Екатеринбург — Курган-Тюбе» и «Алроса» по маршруту «Екатеринбург — Худжанд».

По новым правилам в Грецию вылеты открыты два раза в неделю. В столицу Египта Каир, можно улететь в любой день недели. Авиаперевозки в Киргизию доступны три раза в неделю, в Арабские Эмираты четыре раза. К тому же, авиакомпаниям дано разрешение на перевозку жителей области сразу в несколько городов Узбекистана.

Чартерные рейсы открыты два раза в неделю в Иорданию и три раза в Испанию. Авиаперелеты разрешены летом 2021 года. Это сказано в приказе Росавиации.

Открытие новых направлений зависит от решения авиакомпаний и действующих ограничений. Некоторые страны из списка до сих пор остаются закрытыми для туристов.

Напомним первые авиаперелёты из Кольцово возобновились с 1 февраля в Армению и Белоруссию. Далее открытыми для перелета стали Стамбул и Кипр.

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Екатеринбург
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