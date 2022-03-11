Опека собирается лишить родительских прав многодетного отца-одиночку из Тагила

Ситуация с семьей Сергея Максимова находится на контроле у уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова. Факты неблагополучия омбудсмену подтвердили в территориальной комиссии Дзержинского района Нижнего Тагила. Там семья стоит на персонифицированном учете.
Отец несовершеннолетних не исполняет рекомендации органов и учреждений системы профилактики. В связи с этим в настоящее время организована работа по сбору и обобщению материала для подготовки искового заявления о лишении Сергея Максимова родительских прав, рассказал редакции TagilCity.ru Игорь Мороков.
Он отметил, что в случае положительного решения и его вступления в законную силу, где и с кем будут проживать мальчики решат специалисты Управления социальной политики № 21 Нижнего Тагила.
Родственников до сих пор не пускают к мальчикам в детдом. Интересно, сколько времени теперь будет тянуть наша опека с решением вопроса о лишении родительских прав, рассказала журналисту редакции подруга умершей матери детей Татьяна Богданова.
Напомним, органы опеки второй раз изъяли троих сыновей у Сергея Максимова в феврале 2022 года. Инсайдер сообщил, что отец и его товарищ употребляли наркотики в квартире многодетного отца и у друга случилась передозировка. Пришлось вызывать скорую помощь, медики обратились в полицию и опеку. До этого мальчиков уже отправляли в детдом, но потом вернули отцу.
Семья Максимовых состоит на учете как находящаяся в социально-опасном положении. Редакция TagilCity.ru рассказывает об их проблемах уже почти целый год. Отец и тети мальчиков приняли участие в программе «Мужское/женское» на Первом канале. Там Сергею был проведен тест на наркотики, который показал положительный результат.