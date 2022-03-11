Опека собирается лишить родительских прав многодетного отца-одиночку из Тагила

Напомним, органы опеки второй раз изъяли троих сыновей у Сергея Максимова в феврале 2022 года. Инсайдер сообщил, что отец и его товарищ употребляли наркотики в квартире многодетного отца и у друга случилась передозировка. Пришлось вызывать скорую помощь, медики обратились в полицию и опеку. До этого мальчиков уже отправляли в детдом, но потом вернули отцу.