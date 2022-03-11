Под Нижним Тагилом мужчина до смерти забил сожительницу и выбросил тело в коллектор

Мужчина избил свою сожительницу в поселке Новоасбест под Нижним Тагилом. От полученных травм женщина скончалась. Уралец испугался ответственности и выбросил ее тело в коллектор.

Инцидент случился в конце декабря. Мужчина отдыхал в гостях со своей сожительницей. Там они оба употребляли алкоголь. Когда пара пошла домой, то по дороге у них вспыхнула ссора. Женщина назвала мужчину лицом с нетрадиционной ориентацией. Ему стало обидно и за это он ударил сожительницу кулаком по лицу. Она упала. Изо рта и носа начала идти кровь. Мужчина поднял женщину в квартиру и там они продолжили ссориться. В какой-то момент обвиняемый еще пять раз ударил погибшую по лицу и голове кулаком, а также четыре раза пнул ногой по туловищу. После этого он ушел в подъезд вытирать кровь, оставшуюся после ссоры. По возвращению домой обвиняемый увидел, что возлюбленная не дышит. Он пытался ее реанимировать, но потом понял, что она скончалась. Мужчина испугался и вынес тело женщины в лес и там сбросил его в коллектор. После произошедшего еще три дня мужчина употреблял алкоголь с товарищами. В результате он был задержан за административное правонарушении. Уже в отделении в содеянном мужчина сознался. Его действия расценены как причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть человека. На данный момент дело направлено на рассмотрение в суд. Теперь обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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