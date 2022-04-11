Кинотеатр «Россия» в Тагиле передумал закрываться и набирает сотрудников

Билеты на сеансы в Тагильском кинотеатре «Россия» можно купить до 20 апреля. Как сообщили TagilCity.ru в самом заведении, пока «Россия» закрываться не будет.
Мы открыты, продолжаем работать. Пока до 20 апреля, а там будет видно, пояснили редакции сотрудники зала.
Клиенты кинотеатра в выходные отметили отсутствие ассортимента напитков и привычных сладостей на кассе, а на вопрос о закрытии получили от работников зала в ответ только шутки.
Я спросила, вы закрываетесь или нет? У нас сертификат, который надо обналичить. В ответ мужчина за стойкой только улыбнулся и порекомендовал задавать меньше вопросов, чтобы не мучали проблемы со сном,поделилась с TagilCity.ru читательница.
Помимо этого не ресепшене, дверях и на кассе висят объявления о наборе сотрудников в зону отдыха.
Напомним, руководство кинотеатра «Россия» на Вагонке заявило о приостановке деятельности с 11 апреля.