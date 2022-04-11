Кинотеатр «Россия» в Тагиле передумал закрываться и набирает сотрудников

Кинотеатр «Россия» в Тагиле передумал закрываться и набирает сотрудников
Кинотеатр «Россия» в Тагиле передумал закрываться и набирает сотрудников
Сегодня, 13:42ОбществоФото: TagilCity.ru
Кинотеатр «Россия» на Вагонке продолжает работать. Билеты на сеансы продаются до 20 апреля, а в развлекательную зону популярного места отдыха жителей Нижнего Тагила набирают сотрудников.

Билеты на сеансы в Тагильском кинотеатре «Россия» можно купить до 20 апреля. Как сообщили TagilCity.ru в самом заведении, пока «Россия» закрываться не будет.

Мы открыты, продолжаем работать. Пока до 20 апреля, а там будет видно, пояснили редакции сотрудники зала.

Фото:TagilCity.ru

Клиенты кинотеатра в выходные отметили отсутствие ассортимента напитков и привычных сладостей на кассе, а на вопрос о закрытии получили от работников зала в ответ только шутки.

Я спросила, вы закрываетесь или нет? У нас сертификат, который надо обналичить. В ответ мужчина за стойкой только улыбнулся и порекомендовал задавать меньше вопросов, чтобы не мучали проблемы со сном,поделилась с TagilCity.ru читательница.

Помимо этого не ресепшене, дверях и на кассе висят объявления о наборе сотрудников в зону отдыха.

Напомним, руководство кинотеатра «Россия» на Вагонке заявило о приостановке деятельности с 11 апреля.

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