Кинотеатр «Россия» в Тагиле передумал закрываться и набирает сотрудников

Я спросила, вы закрываетесь или нет? У нас сертификат, который надо обналичить. В ответ мужчина за стойкой только улыбнулся и порекомендовал задавать меньше вопросов, чтобы не мучали проблемы со сном,поделилась с TagilCity.ru читательница.