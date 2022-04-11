Криминалист прокомментировал убийство заключенного в колонии Саратова

Игнатов отметил, что после убийства заключенного в исправительное учреждение могут приехать для проверки комиссии ФСИН, следователи из прокуратуры и СК РФ. И добавил, что в задачу руководителей таких учреждений является предупреждение таких ситуаций. По его словам, начальники исправительных колоний должны получать заранее информацию о готовящихся беспорядках, переводить авторитетов в другие колонии, чтобы лишить их поддержки других заключенных.