Приставы притворились клиентами автомойки для поимки алиментщика в Екатеринбурге

Судебные приставы Екатеринбурга неоднократно пытались застать должника на автомойке, на которой тот работал, но он скрывался. Тогда они притворились клиентами. Мужчину арестовали на 10 суток, почле чего он приступил к выплате долгов.

Житель Екатеринбурга начал платить алименты после административного ареста. С местного жителя взыскивают алименты в размере 1/4 части всех ежемесячных видов заработка. Екатеринбуржец не имел официальной работы, но трудился на автомойке. Каждый раз, когда судебные приставы приходили на место работы мужчины, его там не было. Поэтому они решили притвориться клиентами автомойки. Приставы записались на мойку и, приехав, обнаружили на рабочем месте должника. На мужчину завели дело по ст. 5.35.1 по административному кодексу РФ. Нарушителя арестовали на 10 суток. После этого должник начал погашать долги по алиментам. Ранее его общая задолженность составляла более 136 тысяч рублей. Также мужчину официально трудоустроили на автомойку.

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