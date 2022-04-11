Цифровизация была включена в список «20 главных событий России за 20 лет»

При поддержке Института развития интернета холдинг 1MI представил национальный проект “20 главных событий России за 20 лет”. Политические аналитики и социологи решили выяснить, какие именно эпизоды повлияли на жизнь молодого поколения.

По данным издания newsnn.ru, налоговая служба (ФНС) первой в России начала использовать возможности цифровизации. Был запущен электронный документооборот, граждане и предприятия получили ключи от своих личных кабинетов, а за счет автоматизации было сокращено время обработки запросов. Теперь на экране практически любого гаджета доступны услуги регистратуры поликлиники, приемной социальной защиты, справочной кадастровой службы. Федеральная информационная система определяет, куда именно отправить запрос, помогает заполнить заявление, сформировать пакет документов, выбрать время для приема и получить ответ в установленные законодательством сроки. Также оцифрованы трудовые книжки, медицинские полисы, пенсионные свидетельства и свидетельства о праве собственности на недвижимость, ПТС и полисы ОСАГО. В этом году начнут выдавать и электронные паспорта гражданам России. Целые цифровые комплексы способны управлять городами. В реальном времени интерактивные карты показывают, когда приедет автобус. На каждом автомобиле установлены геолокационные системы. Транспортники переключились на безналичную оплату проезда. На пластиковые карты приходит зарплата и пенсия. Коммунальщики доставляют квитанции в личный кабинет абонента, откуда можно совершить оплату. Электронные школьные дневники и домофоны также давно вошли в обиход россиян. Благодаря национальному проекту “Цифровая экономика” сформирована кардинально новая система оценки уровня жизни. И на данный момент доступ к интернету стал таким же незаменимым благом, как вода и электричество.

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