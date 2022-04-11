В Свердловской области сожгут зараженных чумой свиней

В Свердловской области сожгут зараженных чумой свиней
В Свердловской области сожгут зараженных чумой свиней
Сегодня, 16:44ОбществоФото: pixabay.com
В Свердловской области у фермеров изымут некоторых свиней, потому что они заражены вирусом. Это обычная практика, проводящаяся с целью нераспространения инфекции.

В Свердловской области сожгут некоторых свиней. Дело в том, что некоторые животные заражены африканской чумой.

Ранее в Белоярском районе специалисты обнаружили свиней, болеющих африканской чумой. Теперь их придется забирать у фермеров, чтобы сжечь. Об этом свидетельствуют данные документа, подписанного главой управления регионального Россельхознадзора.

В пробах патологического материала, отобранного от павших свиней, выявлен материал вируса африканской чумы свиней. В настоящее время проводится комплекс ветеринарно-санитарных мероприятийсказано в документе.

Как сообщает издание URA.RU, сжигание больных свиней – обычная практика. Это нужно для того, чтобы болезнь не распространилась и для того, чтобы остальная живность не умерла. Фермерам возместят убытки за изъятых животных.

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