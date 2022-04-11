Застройщик заплатит екатеринбуржцу 300 тысяч за срыв сроков сдачи квартиры

Житель Екатеринбурга 4 года назад подписал договор долевого строительства. Не получив в срок свою трехкомнатную квартиру, он обратился в суд и выиграл.

Екатеринбуржец взыскал с застройщика свыше 300 тысяч рублей за задержку при передаче жилья. Об этом рассказали в Свердловском областном суде. Известно, что четыре года назад Владимир Т. Подписал договор в качестве дольщика с ООО «Инвест Строй Урал». Согласно документации, застройщик обязался построить дом и передать право собственности Владимиру на 3-комнатную квартиру в срок до конца 2020 года. Покупатель внес оплату за недвижимость в размере более 8 миллионов рублей, но квартиру в срок не получил. Тогда Владимир потребовал у застройщика выплатить ему неустойку, но юрлицо отказало. Обманутый дольщик обратился в суд, где требовал взыскать с обидчика 355 тысяч рублей и штраф более 177 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования мужчины частично. С фирмы взыскали 170 тысяч рублей и штраф – 40 тысяч рублей. А после того, как Владимир подал апелляцию в Свердловский областной суд, здесь приняли решение о выплате ему большей компенсации - 250 тысяч рублей и 60 тысяч рублей штрафных санкций.

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