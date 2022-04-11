Застройщик заплатит екатеринбуржцу 300 тысяч за срыв сроков сдачи квартиры

Застройщик заплатит екатеринбуржцу 300 тысяч за срыв сроков сдачи квартиры
Застройщик заплатит екатеринбуржцу 300 тысяч за срыв сроков сдачи квартиры
Сегодня, 11:55ОбществоФото: pixabay.com
Житель Екатеринбурга 4 года назад подписал договор долевого строительства. Не получив в срок свою трехкомнатную квартиру, он обратился в суд и выиграл.

Екатеринбуржец взыскал с застройщика свыше 300 тысяч рублей за задержку при передаче жилья. Об этом рассказали в Свердловском областном суде.

Известно, что четыре года назад Владимир Т. Подписал договор в качестве дольщика с ООО «Инвест Строй Урал». Согласно документации, застройщик обязался построить дом и передать право собственности Владимиру на 3-комнатную квартиру в срок до конца 2020 года. Покупатель внес оплату за недвижимость в размере более 8 миллионов рублей, но квартиру в срок не получил.

Тогда Владимир потребовал у застройщика выплатить ему неустойку, но юрлицо отказало. Обманутый дольщик обратился в суд, где требовал взыскать с обидчика 355 тысяч рублей и штраф более 177 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования мужчины частично. С фирмы взыскали 170 тысяч рублей и штраф – 40 тысяч рублей. А после того, как Владимир подал апелляцию в Свердловский областной суд, здесь приняли решение о выплате ему большей компенсации - 250 тысяч рублей и 60 тысяч рублей штрафных санкций.

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Екатеринбург
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