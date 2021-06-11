Родным умерших обманутых дольщиков разрешат наследовать имущество на Урале

Родным умерших обманутых дольщиков разрешат наследовать имущество на Урале
Родным умерших обманутых дольщиков разрешат наследовать имущество на Урале
Сегодня, 12:55ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Рассмотрение законопроекта, который позволит родственникам обманутых дольщиков стать наследниками, состоится в Заксобрании Свердловской области. Вступить в наследование и требовать получения квартиры или возмещения средств за неполученное ими жилье возможно в случае их смерти.

На ближайшем заседании, 16 июня на заседании в Заксобрании Свердловской области будет рассмотрен проект закона о наследовании имущества обманутых дольщиков на Урале, сообщает Znak. В пояснительной записке к законопроекту описаны условия, когда наследник имеет право претендовать на квартиру или деньги умершего родственника.

Одним из условий для вступления в наследство является нахождение дольщика на момент смерти в реестре нуждающихся в поддержке граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков на территории Свердловской области. Также важно, чтобы на момент смерти дольщик не получил поддержку в соответствии с законом. Претендовать на имущество после смерти дольщика наследники могут, если приняли наследство, в состав которого входит требование о передаче жилого помещения в многоквартирном доме, который на момент привлечения средств не введен в эксплуатацию.

Нередко возникают ситуации, когда граждане, не дождавшись помощи в рамках областного законодательства о поддержке граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков на территории Свердловской области, уходят из жизни. Поэтому нами был разработан законопроект, соавтором которого я также являюсь, чтобы предусмотреть возможность получения полагающейся по закону поддержки и наследниками пострадавших граждан,прокомментировала цель законопроекта председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.

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