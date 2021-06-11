Судебный процесс по делу экс-главы «ВСМПО-Ависма» начнется в Свердловской области

Напомним, сначала дело в отношении Михаила Воеводина было возбуждено по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере) за махинации в сфере закупок. Позже уголовное дело было переквалифицировано. В данный момент экс-глава корпорации обвиняется в организации продажи продукции «ВСМПО-Ависмы» с использованием подконтрольных фирм. По предварительным данным, ущерб от данной деятельности составил около 4 миллиардов рублей.