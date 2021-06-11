Судебный процесс по делу экс-главы «ВСМПО-Ависма» начнется в Свердловской области

Судебный процесс по делу экс-главы «ВСМПО-Ависма» начнется в Свердловской области
Судебный процесс по делу экс-главы «ВСМПО-Ависма» начнется в Свердловской области
Сегодня, 13:28ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Уголовное дело в отношении экс-главы «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина о злоупотреблении полномочиями рассмотрит Верхнесалдинский районный суд Свердловской области.

Процесс по делу бывшего гендиректора «ВСМПО-Ависма» начинается в 14.00 в пятницу 11 июня, сообщила пресс-служба Верхнесалдинского районного суда Ура.ру.

Заседание по делу о злоупотреблении полномочиями будет проходить в закрытом режиме.

Напомним, сначала дело в отношении Михаила Воеводина было возбуждено по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере) за махинации в сфере закупок. Позже уголовное дело было переквалифицировано. В данный момент экс-глава корпорации обвиняется в организации продажи продукции «ВСМПО-Ависмы» с использованием подконтрольных фирм. По предварительным данным, ущерб от данной деятельности составил около 4 миллиардов рублей.

Сюжеты:
Верхняя и Нижняя Салда
Материалы по теме:
Свердловская областьсудуголовное делоВерхняя СалдаобществоВСМПО-АВИСМА Михаил Воеводин
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы