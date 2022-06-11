Первый в России ЗАГС открыт при храме в Екатеринбурге

Первый в России ЗАГС открыт при храме в Екатеринбурге
Первый в России ЗАГС открыт при храме в Екатеринбурге
Сегодня, 12:21ОбществоЕвгения СафинаФото: пресс-служба Екатеринбургской епархии
Филиал ЗАГСа впервые в России был открыт при Храме на Крови в Екатеринбурге 10 июня.

Теперь жители Екатеринбурга и области смогут одновременно зарегистрировать брак и провести обряд венчания. По статистике, только 20% молодоженам раньше удавалось это сделать в один день.

Официальная регистрация брака будет проводиться в торжественной обстановке в одном из трех залов музея святой Царской семьи. Супружеские пары обменяются кольцами, поставят подписи и получат свидетельство о браке. Отмечается, что по желанию в церемонию может быть включен и первый танец молодоженов. Венчание проводится в помещение Верхнего храма, на богослужении также могут присутствовать гости, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Фото:пресс-служба Екатеринбургской епархии

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