Первый в России ЗАГС открыт при храме в Екатеринбурге

Теперь жители Екатеринбурга и области смогут одновременно зарегистрировать брак и провести обряд венчания. По статистике, только 20% молодоженам раньше удавалось это сделать в один день.
Официальная регистрация брака будет проводиться в торжественной обстановке в одном из трех залов музея святой Царской семьи. Супружеские пары обменяются кольцами, поставят подписи и получат свидетельство о браке. Отмечается, что по желанию в церемонию может быть включен и первый танец молодоженов. Венчание проводится в помещение Верхнего храма, на богослужении также могут присутствовать гости, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.