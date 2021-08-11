За незаконное ношение форменной одежды тик-токер из Екатеринбурга заплатит штраф

27-летний екатеринбуржец, который снимал ролики для TikTok в полицейской форме сотрудника ГИБДД, задержан в результате погони. Ему грозит штраф за незаконное ношение форменной одежды.

В TikTok у Владислава (ник Mayor Grom), который снимает видео, изображая госавтоинспектора, почти 250 тысяч подписчиков. По его словам, из-за некой жалобы, поступившей в правоохранительные органы, за ним гонялись три экипажа ГИБДД. После задержания Владиславу выписали штраф за тонировку автомобиля, также он заплатил 1 тысячу рублей за неуплату предыдущего штрафа за нарушение ПДД. За ношение форменной одежды на екатеринбуржца завели административное дело. Его в ближайшем будущем рассмотрит суд, рассказал тик-токер Е1. За незаконное форменной одежды полицейского ему также грозит штраф. Наказание за это правонарушение — штраф в размере от 1 до 1,5 тысячи рублей. Напомним, в конце июля 2021 года девочки-подростки устроили съемки для TikTok на памятнике «Черный тюльпан» в Екатеринбурге. Их танцы сняли на видео очевидцы, после чего инцидентом заинтересовались в полиции. Съемки для «Тик Тока» устроили на «Черном тюльпане» школьницы в Екатеринбурге

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