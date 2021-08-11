За незаконное ношение форменной одежды тик-токер из Екатеринбурга заплатит штраф

В TikTok у Владислава (ник Mayor Grom), который снимает видео, изображая госавтоинспектора, почти 250 тысяч подписчиков. По его словам, из-за некой жалобы, поступившей в правоохранительные органы, за ним гонялись три экипажа ГИБДД.
После задержания Владиславу выписали штраф за тонировку автомобиля, также он заплатил 1 тысячу рублей за неуплату предыдущего штрафа за нарушение ПДД.
За ношение форменной одежды на екатеринбуржца завели административное дело. Его в ближайшем будущем рассмотрит суд, рассказал тик-токер Е1.
За незаконное форменной одежды полицейского ему также грозит штраф. Наказание за это правонарушение — штраф в размере от 1 до 1,5 тысячи рублей.
Напомним, в конце июля 2021 года девочки-подростки устроили съемки для TikTok на памятнике «Черный тюльпан» в Екатеринбурге. Их танцы сняли на видео очевидцы, после чего инцидентом заинтересовались в полиции.