«Это неизбежно». Свердловские школы закрываются на карантин по коронавирусу

Открытие школ нужно было всем — и детям, и учителям, и родителям. Риски заболеть есть всегда, ведь у нас каждый год сезонные вспышки гриппа и ОРВИ. Мы же научились с этим справляться, научимся и с коронавирусом. Как бы хорошо не были подготовлены школы, а они подготовлены хорошо, новый вирус все равно пролез бы. Это неизбежно. Это как препятствие, которое нужно пережить и идти дальше. Еще раз повторюсь, школы отлично подготовились к этому непростому учебному году. Возможно, было бы неплохо еще ввести и масочный режим, хотя бы для учителей и старшего звена. Но это достаточно проблематично, так как маски нужно менять каждые два часа,поделились с TagilCity.ru мнением в комитете.