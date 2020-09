«Это неизбежно». Свердловские школы закрываются на карантин по коронавирусу

С начала нового учебного года прошли две недели, а свердловские школы уже начали закрываться на карантин по коронавирусу. Так стоило ли открывать учебные заведения в очном формате? И кто контролирует соблюдения санитарных норм? Читайте в материале TagilCity.ru.

На своей странице в соцсети губернатор региона Евгений Куйвашев сообщил, что перевод какой-либо школы на дистанционное обучение может быть при условии, если количество заболевших детей и сотрудников превысит 25%. До директоров всех школ еще до начала учебного года была доведена информация о том, как действовать при выявлении коронавируса у учащихся и работников школ. Больные сразу же изолируются от процесса обучения, все помещения, в которых они находились, тщательно дезинфицируются. У учеников и классного руководителя берутся анализы на COVID-19, а весь класс отправляется на карантин и дистант, пока не станут известны результаты анализов, а врачи не дадут разрешение открыть класс. И даже когда класс вернется после карантина в школу, для него будут созданы специальные карантинные условия — ученики и учитель должны заходить через отдельный вход. Учебная аудитория будет расположена рядом со входом. Учителей обяжут носить маску и перчатки, а учеников только маски,сообщил глава Свердловской области. Таким образом, по информации представителя министерства образования региона Дмитрия Шиловских, в Свердловской области из-за карантина на дистанционное обучение перешли 40 классов. Еще две школы, которые находятся в Екатеринбурге, закрыты полностью. В этих учебных заведениях успели провести собрание педагогов, прежде чем была выявлена инфекция и уже заразившиеся учителя принимали в них участие. В связи с этим учреждения образования в полном объеме перевели на дистант, а это 1354 ученика. Три класса в екатеринбургских школах № 16, № 120 и № 180 перевели на «удаленку», потому что по одному из учеников из каждого класса больны COVID-19, а класс учебного заведения № 97 закрыли из-за заболевшего учителя. В Нижнем Тагиле нет полностью закрытых школ, но из-за вспышки ОРВИ на карантин отправлены 12 классов в школах № 40, 100, 69, 81, 72, 23, 6 и 45. Кроме того, в лицее № 39 у десятиклассника диагностирован COVID-19, в связи с чем вся параллель переведена на дистант с 10 по 15 сентября. Photo: pixabay.com Школы продолжают прилагать все усилия, чтобы не допустить вспышки инфекции среди учеников и преподавателей, заявляют в управлении образования Нижнего Тагила. Разделены потоки детей для посещения столовой и выхода в коридор во время перемены. Каждый класс обучается в отдельном кабинете. Ежедневно проводится проветривание и дезинфекция всех помещений с помощью бактерицидных облучателей. Каждое утро ученики проходят термометрию и обработку рук антисептиком. Детей с признаками ОРВИ изолируют для дальнейшего осмотра медиком. Контроль за выполнением всех профилактических мероприятий осуществляет Роспотребнадзор. В ведомстве заявили, что проверки «коронавирусных» ограничений в школах уже начались. При этом грубых нарушений не выявлено. Есть небольшие замечания, которые оперативно устраняются. В тех школах, где подтвержден COVID-19, специалисты Роспотребнадзора выясняют все обстоятельства заболевания и также проверяют соблюдение санитарно-эпидимеологических норм с учетом имеющихся данных,рассказали TagilCity.ru в региональном ведомстве. Стоило ли тогда начинать новый учебный год в очной форме? Ведь рано или поздно все опять может кончится повсеместным дистанционным обучением. В Свердловском областном родительском комитете считают, что риски оправданы, так как «удаленка» не сможет заменить живого общения учителя с учеником. Открытие школ нужно было всем — и детям, и учителям, и родителям. Риски заболеть есть всегда, ведь у нас каждый год сезонные вспышки гриппа и ОРВИ. Мы же научились с этим справляться, научимся и с коронавирусом. Как бы хорошо не были подготовлены школы, а они подготовлены хорошо, новый вирус все равно пролез бы. Это неизбежно. Это как препятствие, которое нужно пережить и идти дальше. Еще раз повторюсь, школы отлично подготовились к этому непростому учебному году. Возможно, было бы неплохо еще ввести и масочный режим, хотя бы для учителей и старшего звена. Но это достаточно проблематично, так как маски нужно менять каждые два часа,поделились с TagilCity.ru мнением в комитете. Photo: pixabay.com Руководитель «Нижнетагильского родительского городского комитета» Анна Межова считает, что дистанционное обучение не сможет обезопасить ребенка от инфекции, ведь дети пересекаются и вне стен учебного заведения. Переболеть, по моему мнению, мы можем не только через школу, так как ограничения уже давно никто не соблюдает. Дети в это время года часто болеют ОРВИ. По соблюдения санитарных норм сказать ничего не могу, родителям запрещено заходить даже в здание, но дети ходят в один туалет, одна раздевалка, одна столовая, одна дверная ручка на двери в школу. Так что, заразиться могут хоть от чего, это же дети. Общественный транспорт, магазины, дополнительные занятия, все это может быть очагом заражения. Дистанционное обучение в школе в таком состоянии, что образование детей снизилось. Так как по окончанию учебного года годовые оценки получали родители. Отсутствие прогулок, перерывов, это сильный стресс для детей. Итог на нашем примере, успокоительное, частые головные боли, плохое настроение, апатия,рассказала Анна Межова. При этом некоторые врачи считают, что учебный год в очной форме можно было отложить хотя бы на месяц, чтобы обезопасить детей от сезонного гриппа путем вакцинации. Хоть прививочная кампания в этом году и началась раньше, отсрочка начала учебы могла бы помочь вакцинировать больше детей в короткий срок. У тех детей, которые заболели ОРВИ уже сейчас, будет медотвод от прививок, что растянет вакцинацию. А защититься хотя бы от гриппа в этом году нужно обязательно. Ведь что нас ждет зимой и осенью, еще не понятно. Как вариант переход абсолютно всех свердловских школ на удаленное обучение. Конечно, профилактические меры соблюдаются везде и они максимальны. О введении каких-то дополнительных ограничений говорить еще рано,считает врач инфекционной больницы Нижнего Тагила. Сейчас свердловские школы находятся между двух огней — коронавирусом и дистанционным обучением, когда любое неправильно принятое властями решение может оказаться фатальным и откатить регион к новым жестким ограничениям. А пока выбор предоставляется родителям детей — учеба в школе и риск заразиться, либо трудности дистанта и защита от инфекции.

